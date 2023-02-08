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49 saat sonra kurtarıldı

49 saat sonra kurtarıldı
49 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremden etkilenen illerden Hatay'da bir kadın 49 saat sonra enkaz altından çıkartıldı.

49 saat sonra kurtarıldı - Tıkla İzle

10 ilde yıkıma neden olan depremden büyük ölçüde etkilenen illerden biri olan Hatay'da arama çalışmaları sürüyor. Enkaz altındaki vatandaşlardan gelen acı haberin verdiği hüznün yanında umut arayışları da sürüyor. Bunlardan biri de 49 saat sonra Hatay Merkez Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Gönüllü ekiplerin taraması sırasında bir binadan ses duyuldu. Ekipler yan yatan binada yaklaşık iki saat çalıştıktan sonra 32 yaşındaki Reşan Elmanur'u kurtardı. Genç kadın alkışlar arasında konulduğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Musa Öztürk

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