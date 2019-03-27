49 yıldır hem yatağı hem de ayağı olan akülü aracı bozuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Cemal Bozlucan 40 günlükken havale geçirerek engelli kaldı. Vücudunun yüzde 90'ı felç olan Bozlucan, sadece ellerini kısmen kullanabiliyor. Ailesinin de desteğiyle kendisine bir akülü araç alan Bozlucan, akülü aracı sayesinde hayata tutunarak dışarı çıkıyordu. Bozlucan, aracı bozulunca borç bulup yeni bir akü aldı. Taktığı akü de fazla işe yaramayınca, oluşturulan mekanik bir sistemle aracı hareket ettirmeyi başardı. Beden gücü ve ellerle hareket ettirilebilen araçta hayli zorlanan engelli vatandaş, yetkililere seslenerek yeni bir akülü araç istedi.

Tekerlekli sandalyenin üzerine yatak sistemi yaptı

Hayatı boyunca tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda kalan Bozlucan, oturamadığı için yakınlarının da desteğiyle sandalyenin üzerine bir yatak yaptırarak çadır kurdu. Anne ve babası vefat eden Cemal Bozlucan, yanında bir yeğeni ile kalıyor. Kalacak evi olmayan Bozlucan, kış aylarında üzerine örttüğü battaniye ile şehirde geziyor.

Tek isteği yeni bir akülü araç

Cemal Bozulunca, “Ben küçükken havale geçirdim, 40 günlükken böyle oldum. 49 yıldır hep böyleyim, hep böyle yatalak şekilde yaşamaya çalışıyorum. Bebekken havale geçirdiğim zaman beni hastaneye götürmediler. Eğer beni doktora götürselerdi belki böyle olmazdı. Benim akülü aracım bozulmuş, bunun gibi yeni bir akülü araç istiyorum. Daha dün bin 200 lira borç para buldum ve gidip akü aldım, yaptırdım. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni görsün. Lütfen bana bir akülü araç gönderin. Yeğenim evlenmemiş evde onunla yaşıyorum, bana bakıyor. Benim annem babam vefat etti. Ben yatalağım, bu şekildeyim. Sadece akülü aracımla dolaşmak istiyorum” diye konuştu.

Ahmet Kolsuz - Sinan Özdemir