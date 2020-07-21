4XL hayattan mide botoksu ile kurtuldu

İzmir'de yaşayan Arzu Yavuzerler, evlendikten sonra hızla kilo almaya başladı. Bir oturuşta iki paket makarnayı tüketen Yavuzerler'in aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları da baş göstermeye başladı. 104 kiloya ulaştığında giyecek kıyafet bulmakta güçlük çeken Yavuzerler, eski kilolarına dönmek için her yolu denedi ancak başarılı olamadı. Aşırı kiloları nedeniyle horlama ve nefes darlığı şikayetleri gelişen Yavuzerler, tedavi olmak için araştırma yapmaya başladı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmail Özsan'ın kliniğine başvuran Yavuzerler, doktoruyla yaptığı görüşmenin ardından yeni nesil zayıflama yöntemlerinden biri olan mide botoksu işlemini yaptırmaya karar verdi.

Mantıdan yeşil çaya

Arzu Yavuzerler, Dr. Özsan tarafından gerçekleştirilen başarılı mide botoksu işleminden sonra diyetisyenler Irmak Karayılan ve Cansu Dumanlı'nın da desteğiyle birlikte hızla zayıflamaya başladı. "Bir oturuşta iki paket makarna yerdim, botoks işleminden sonra yemem bıçak gibi kesildi" diyen Yavuzerler, "Gittiğim misafirliklerde mantılar, köfteler yenmesine rağmen ben sadece ayran, su ve yeşil çay içmeyi tercih ediyordum. Kilo kaybetmemle birlikte sağlığım da düzeldi. Geceleri artık hiç horlamıyorum. XL bedenlerden kurtuldum, artık medium giyiyorum" diye konuştu. Dr. Özsan'ın kliniğine geldiği ilk gün tüp mide ameliyatı düşündüğünü ifade eden Yavuzerler, doktoruyla yaptığı görüşmenin ardından mide botoksu tedavisinde karar kıldıklarını belirtti.

“Hastalık yoktur hasta vardır”

Dr. Özsan, uygun hastalarda mide botoksu tedavisinin başarıyla uygulandığını belirterek, "Tıpta hastalık yoktur hasta vardır. Biz de klinik olarak bu anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Arzu Hanım, mide botoksu tedavisinin ardından hem zayıfladı hem de eski sağlığına yeniden kavuştu. Mide botoksu işleminden sonra uygulamanın başarıya ulaşması için diyet desteği mutlaka alınmalı" dedi.

“Botoks işleminden sonra beslenme alışkanlığı kazanılması önemli”

Mide botoksu işleminin diyet yapmaya yardımcı bir yöntem olduğunu belirten Diyetisyen Cansu Dumanlı, "Kliniğimizde mide botoksu işleminin ardından 6 aylık bir diyetisyen desteği sağlıyoruz. Botoks işlemi sonrasında her hafta kontroller yapıyoruz. Aslında botokstan sonra önemli olan diyet takibidir. Çünkü 6 aylık bir diyet süreci içerisinde hastada belli bir beslenme alışkanlığı oturmuş oluyor. Arzu Hanım hiçbir şekilde diyet sürecini aksatmadı, her hafta düzenli olarak kontrollerine geldi. Aslında botokstan sonra yapılması gereken en önemli şey diyetisyen takibi ve hastanın diyetisyenle olan uyumudur. Botoks işlemi sonrasında belli bir beslenme alışkanlığı oturduktan sonra 6 ayın sonunda hasta zaten bu beslenme sürecine alışmış oluyor ve artık bu düzene alıştığı için bu beslenme düzenini hayat tarzı haline getirmiş oluyor" diye konuştu.

“Doğru hasta seçimi çok önemli”

Hastalarının kliniklerine geldiğinde vücut kitle endeksinin 41 olduğunu belirten Diyetisyen Irmak Karayılan, "Bu oran Dünya Sağlık Örgütü standardında 'Morbid Obezite' olarak tanımlanıyor. Morbid Obezite hastalara ilk başta önerilebilecek tedavi 'Bariatrik' cerrahi dediğimiz tüp mide operasyonları ya da gastrik bypass tarzı operasyonlardır. Tabii ki mide botoksu uygulaması da yapılabilir ama doğru hasta seçimi önemlidir. Hastanın öyküsü burada çok önemlidir. Doğru hastayı seçtiğinizde mide botoksu uygulaması da yüksek vücut kitle endekslerinde bile doğru sonuç verebilir. Mide botoksu endoskopik uygulanan 5-10 dakika süren işlemdir. Cerrahi bir operasyon değildir. Bu işlem sayesinde açlık hormonu sağlayan sinir uçları 4 ile 6 ay süreyle felç edilir. Mide botoksu, açlık hissinin azaltılması prensibine dayanarak diyetin tolere edilmesini kolaylaştırıp kilo kaybını mümkün hale getirmektedir" dedi.