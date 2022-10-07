5 araç zincirleme kazaya karıştı: 6 yaralı

Kaza, Kartepe ilçesi D-100 karayolu Köseköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisini artırmasıyla beraber Ankara istikametine doğru seyir halinde olan 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenler tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralandığı tespit edilen 6 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Zincirleme kazadan dolayı trafik ulaşımında aksaklık yaşandı. D-100 Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluşurken polis ekiplerince güvenli geçiş sağlanması için trafik tek şeritten verildi. Kazalı araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Ekrem Ceylan

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