5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı: O anlar kamerada

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Lütfi Köker Bulvarında meydana geldi. 46 S 0346 plakalı servis midibüsü bulvarda seyir halindeyken ara yoldan bulvara girdiği ileri sürülen 46 ACL 522 plakalı transitle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs park halindeki 3 araca çarparak devrildi. 5 aracın karıştığı kazayla ilgili olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Halil Ulubey - Metehan Nazlı

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