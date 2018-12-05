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5 Aralık yurt genelinde hava durumu!

5 Aralık yurt genelinde hava durumu!
5 Aralık yurt genelinde hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin, Adana ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuzeyli, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yarın gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12  

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