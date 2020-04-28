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5 ay önce babasını kalp krizinden kaybetmişti, kendisi de kalbine yenildi

5 ay önce babasını kalp krizinden kaybetmişti, kendisi de kalbine yenildi
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybetmişti, kendisi de kalbine yenildi

Gümüşhane’de babası 5 ay önce kalp krizinden ölen 23 yaşındaki genç dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 23 yaşındaki Yasin Taşdelen, dün gece sahur yemeğini yedikten sonra uyumak için yatağa girdi. Ağrıları artınca hastaneye götürülen Taşdelen'in kalp krizi geçirdi anlaşıldı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi acil servisinde uzun süre müdahale edilen ve bu sırada kalbi sık sık duran Taşdelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bekar olduğu ve bir petrol istasyonunda yıkamacı olarak çalıştığı öğrenilen Taşdelen'in babası Abdullah Taşdelen de 5 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu 47 yaşında hayatını kaybetmişti.

Evin en büyük oğlu olan Taşdelen'in vefatı zaten üzgün olan aileyi yıkarken, geride annesi ve 2 erkek kardeşini bırakan Taşdelen'in cenazesinin yarın merkeze bağlı Kızılcaköy köyündeki aile mezarlığında babasının yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Recep Ergin
 

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