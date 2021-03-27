İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 aylık hamileyken öldürülen Sezen defnedildi

5 aylık hamileyken öldürülen Sezen defnedildi
5 aylık hamileyken öldürülen Sezen defnedildi

İzmir’de imam nikahlı eşi olduğu öğrenilen Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17), yakınları tarafından gözyaşları ile defnedildi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Sezen Ünlü, sokakta yürürken 2 aydır ayrı yaşadığı ve dini nikahlı olduğu eşi Anıl Y. tarafından bıçaklandı. Olayın ardından saldırgan Anıl Y., olay yerinden kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü'yü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Ünlü'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan Ünlü, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek harekete geçerken, Anıl Y. ekipler tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sezen Ünlü'nün cenazesi ise yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgundan teslim alındı. Ünlü, cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığına defnedildi. Ünlü'nün anneannesi Remziye Orallı ise başındaki şalı torununun mezarına bağladı. Ünlü'nün anne ve babasının ayrı olduğu öğrenilirken, annesi cenaze törenine katılmadı.


Anıl Y.'nin emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sokakta karşılaştığı Ünlü ile sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı öğrenildi.

Ceren Atmaca - Halil Karahan
 

İLGİLİ HABER
5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini vahşice öldüren zanlı adliyede 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini vahşice öldüren zanlı adliyede
İLGİLİ HABER
İzmirde korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.