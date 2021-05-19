5 ayrı yeri yakan şahıs yakalandı

Olay saat 00.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Avarlar sokakta bir işyerinin önündeki istifli olan keresteler, şüpheli bir şahıs tarafından tarafından ateşe verildi.
Avarlar sokaktaki birbirine yakın 6 farklı alandaki istifli keresteler alev alev yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucunda mobilya fabrikasında küçük çapta hasar oluştu.
LASTİKLERİ YAKMIŞ
Aynı dakikalar da Mahmudiye mahallesi 18. Sokakta bulunan lastikler ve sokak başındaki çöpler ateşe verildi.
5 farklı yerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
YAKALANDI
Çevredeki güvenlik kameralarına inceleyen polis ekipleri, 5 ayrı yeri yakarken kameraya yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar. Eşgali belirleyen polis ekipleri, 32. Mobilya sokakta şüpheli kundakçı Onur A.(25)'yı yakaladılar. Şahıs sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Salih Bilal Aslan