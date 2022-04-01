5 bin kuzu anneleriyle böyle buluştu

Ağıl kapılarının açılmasıyla birlikte annelerine koşan kuzular için günün en lezzetli saati başladı. Hepsi aynı gibi görünse de koku ve sesleriyle birbirlerini bulan kuzular ile annelerinin renkli anları havadan görüntülendi.

"Üç koyunumuz da beşiz yavruladı”

Çoklu doğum özelliğine sahip yerli ve milli Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği işletmede bu yıl 5 bin kuzunun doğduğunu belirten işletme müdür yardımcısı Evren Albayrak, “Bereketli geçen sezonda üç koyunumuz da beşiz yavruladı” dedi.

Albayrak, doğan kuzular arasında ikiz, üçüz ve dördüz yavruların da bulunduğunu söyledi.

Yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilen Bafra ırkı koyunların 2010 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) adına tescillendiğini hatırlatan Albayrak, et kalitesi ve döl veriminin yüksek olmasıyla dikkat çektiğini vurguladı.

Bu koyunların damızlık olarak satışındaki talep üzerine TİGEM tarafından işletmede ağıl ve sürü sayısında artışa gidilmişti.



Murat Çelik

