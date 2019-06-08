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5 dakikada 25 bin liralık malzeme çaldılar

5 dakikada 25 bin liralık malzeme çaldılar
5 dakikada 25 bin liralık malzeme çaldılar

Sancaktepe’de bir elektrikçi dükkanının önüne minibüs ile gelen hırsızlar, dükkanda bulunan yaklaşık 25 bin lira değerindeki malzemeleri çaldılar. Dükkan alarmını duyan vatandaşların bağırmaları üzerine panik yapan hırsızlar olay yerinden kaçtılar. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

5 dakikada 25 bin liralık malzeme çaldılar - Tıkla İzle

Olay, Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir elektrikçi dükkanının önüne minibüs ile gelen hırsızlar dükkanın kepenklerini kırdılar. Ardından dükkana giren hırsızlar içerideki kabloları ve malzemeleri almaya başladılar. Hırsızlar, 5 dakikada yaklaşık 25 bin lira değerinde malzemeyi alarak araçlarına yüklediler. Daha sonra dükkan alarmının çalması üzerine durumu fark eden mahalle sakinleri hırsızlara bağırmaya başladı. Paniğe kapılan hırsızlar, çaldıkları malzemeleri ile araçlarına binerek olay yerinden kaçtılar.

Hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kepenkleri kıran hırsızlar dükkandan giriyorlar, malzemeleri alıp minibüse yüklüyorlar.  

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