5 dakikada 5 bin TL'lik sigara ve bin 500 TL para çalıp kaçtılar

Olay, 18 Nisan günü sabah 07.30 sıralarında Dilovası Çerkeşli Mahallesi Çerkeşli Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah 07.40 sıralarında marketini açmaya gelen iş yeri sahibi Hakan Teli, kasa kısmında bulunan 5 bin TL'lik sigara ve bin 500 TL nakit paranın yerinde olmadığını gördü. Markette inceleme yapan Teli, iş yerinin acil çıkış kapısının kırılmış olduğunu görünce iş yerine hırsız girdiğini anlayıp durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları inceleme sonrası güvenlik kamerası görüntülerinden olayı 2 kişinin gerçekleştirdiğini ve olay yerine geldikleri aracın plakasının ise sahte olduğunu belirledi. Ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



5 dakikada 6 bin liralık soygun güvenlik kamerasında

Öte yandan markette meydana gelen hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobille marketine önüne gelen 2 şahsın aracı park ettikten sonra marketin acil çıkış kapısının kilidini levye ve demir makası ile kırıyor. Kilidi kırmalarının ardından içeriye giren hırsızlar, bir süre içeride dolaşıyor. Ardından sigara reyonuna yönelen hırsızlar, marketteki sigaraları buldukları bir kutuya dolduruyor. 5 dakika market içinde kalan hırsızlar, 5 bin TL'lik sigara ve bin 500 TL nakit parayı alarak hızla olay yerinden kaçıyor.

İsmail Yıldır

