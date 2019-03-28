5 dil bilen ileri düzey bilgisayar yazılımcısının yaptıkları şaşkına çevirdi!

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde annesiyle birlikte yaşayan Gökhan K.'nin (33) uyuşturucu yetiştirtiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine alınan izinle zanlıyı takibe başladı. Polis bir süre takipten sonra eve baskın yaptı. Yapılan baskında polis zanlının eve 30 bin liraya harcayarak Hint keneviri serası kurduğunu tespit etti. Gökhan K.'nin kaliteli esrar üretebilmek için hiçbir masraftan kaçmadığı, portatif elbise dolabının içine yaptığı havalandırma, nemlendirme ve ışıklandırma sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Ayrıca zanlının özel malzemelerle hem susuz hem de topraksız bir şekilde üretim yaptığı da saptandı.

Evde yapılan aramada ise havalandırma ve iklimlerdirme cihazları, ısı ve nem ölçer aletleri, atom mercek, mikroskobik el merceği, ışıklandırma ve bol miktarda sulu gübre ele geçirdi.

Şüphelinin, İngilizce, Almanca, Norveççe, İsveççe, Danimarkaca dillerini bildiği, ileri düzeyde bilgisayar yazılımı yaptığı, üniversite işletme mezunu olduğu öğrenildi. Şüphelinin bilgisayarını da inceleyen polisler, Gökhan K.'nin internet üzerinden topraksız uyuşturucu üretimi hakkında araştırma yaptığını da tespit etti.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

