5. Etnospor Kültür Festivali başladı

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende mehteran, geleneksel spor branşları sporcuları, Kazakistan Atlı Güreş Takımı, Karabağ Atlı Gösteri Ekibi'nin yer aldığı geçit töreni yapıldı. Bakan Kasapoğlu törende bir konuşma yaptı. Festivalin adeta bir kültür ve spor şenliğine dönüştüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "Dünya Etnospor Konfederasyonu, faaliyetlerine başladığı 2015'ten bu yana tüm gayretiyle geleneksel spor dallarımızın yaşatılması ve yaygınlaştırılması adına ciddi bir çabayı ortaya koyuyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Konfederasyonun tüm faaliyetlerinde her daim desteğimizle, katkımız ve iş birliğimizle yanlarında yer alıyoruz.

Milli kimliğimizin en müstesna unsurlarından olan geleneksel spor dallarımızın uluslararası seviyede tanıtımının yapılması 11. Kalkınma Planı'mızda da yer aldı. Geleneklerimize ve değerlerimize sahip çıkmak, kültürel mirasımızı ve zenginliklerimizi gençlerimiz aracılığıyla yarınlara aktarmak amacıyla geleneksel sporların misyonu çok önemli. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve büyük destekleriyle geleneksel spor dalları, Türk okçuluğu, atlı sporlar ve geleneksel güreşler olmak üzere 4 ayrı federasyon üzerinde geleneksel spor çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Her alanda olduğu gibi geleneksel branşlara olan desteğimizle her gün başarı çıtamızı yükseltiyoruz. Son 5 yılda geleneksel müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'den fazla artış görüyoruz. Gençlerimizin bu branşlara olan ilgisinin ve teveccühünün ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bizler de artan ilgi sonucunda yeni altyapı yatırımlarıyla bu çabayı en güçlü şekilde destekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin bu yıl Ağustos ayında İslami Dayanışma Oyunları ile Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Organizasyona 56 ülkeden 5 binden fazla sporcu katılacak. Diğer yandan Türk dünyası ve geleneksel sporlarımız açısından çok önemli gördüğümüz Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Bursa'mızda gerçekleştireceğiz. 'Geleceğe atılan geleneksel imza' sloganıyla düzenleyeceğimiz oyunlarda bütün dünya ülkelerinin geleneksel sporlarını en iyi şekilde sergileyeceğiz. 100'ün üzerinde ülkeden Bursa'da ağırlayacağımız Göçebe Oyunları'nı Türk Devletleri Teşkilatı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ile bir dünya markası haline getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugünlerde bizi birbirimize bağlayan ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız"

Ardından Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan kürsüye çıktı. Dünyada yaşanan gelişmelerin, insanlığın her zamankinden daha fazla diyaloğa ve barışa muhtaç olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, "Akmakta olan gözyaşlarını sevgi ile dindirmek için her birimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Her birimiz bir diğerimizin yüzünde tebessüm olmak için geç kalmış değiliz. Dünyaya ümit aşılamak ve yaşadığımız coğrafyalarda huzuru hakim kılabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugünlerde bizi birbirimize bağlayan ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız. 5. Etnospor Kültür Festivali'ni de bu bağlamda oldukça önemli buluyoruz.

4 gün boyunca paylaşacağımız heyecanlarımız ve sevinçlerimiz var. Farklı kültürlere ait birçok geleneksel sporu ve oyunu izleyip deneyimleyebileceğiz, geleneksel sanatlar ve evrensel tatlar da festivalimize renk katacak. 26 ülkeden spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında binden fazla katılımcıyla dünyanın en renkli festivallerinden birine şahitlik edeceğiz. Değerli çocuklar, geleneklerimizle tanışabileceğiniz, belki bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş onlarca oyunu oynayabileceğiniz bir festivaldesiniz.

Ok atmak, at binmek, güreş tutmak ve tarihi bir serüvene dahil olmak için çok özel bir etkinlikte unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Öğrendiğiniz oyunları, okullarınızda, sokaklarınızda güvenli bir şekilde arkadaşlarınızla oynamalısınız. Göreceksiniz ki eğlenirken birçok şey öğrenmiş olacaksınız. Bunların temelinde de saygı, dayanışma ve barış ve bu toprakları bizlere vatan yapan değerlerin olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Hacer İnci