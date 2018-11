5 gollü maçta kazanan Denizlispor

Maçtan dakikalar

3. dakikada Volkan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sery'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

33. dakikada Landel'in ara pasında topla buluşan Volkan ceza alanı içerisinde yaptığı sert vuruş üstten dışarı gitti.

34. dakikada üç rakibini çalımlarla geçen Aissati'nin havadan yaptığı ortaya yükselen Mehmet Akyüz yaptığı düzgün kafa vurulu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-1

55. dakikada orta sahada rakibine faul yaptıktan sonra hakeme itiraz eden Mbamba gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

59. dakikada Recep'in havadan yaptığı ortada ceza alanı içerisinde topla buluşan Mehmet Akyüz'ün çektiği sert şut üstten auta gitti.

75. dakikada Stachowiak kendisine gönderilen geri pasta topu eli ile kontrol edince Giresunspor ceza alanı içerisinde çift vuruş kazandı. Topun başına geçen Volkan Okumak'ın barajın yanından gönderdiği top kale direğine çarptıktan sonra filelerle buluştu. 1-2

76. dakikada Mehmet Akyüz'ün pasında ceza alanı dışında topla buluşan Ziya'nın çektiği sert şut kalecinin sağından filelere gitti. 2-2

84. dakikada kazanılan korner atışında Recep'in ceza alanı içerisine gönderdiği topta kale önünde topa dokunan Abdülkerim Bardakçı topu ağlara gönderdi. 3-2

---KÜNYE---

Stat: Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Emrah Ünal

Denizlispor: Stachowiak, Alperen Babacan, Taha Can Ziya Alkurt, İsmail Aissati, Mehmet Akyüz (Gökhan Süzen dk. 90 ?), Recep Niyaz (Burak Altıparmak dk. 87 ?), Burak Çalık (Deniz Vural dk. 57), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı, Mbamba

Yedekler: Asil Kaan, Furkan Şeker, Cenk Güvenç, Muhammed Himmet Ertürk

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Aslan Kuru, Sery, Landel, Dauda, Kağan Miray Bağış (Adama dk. 61), Kürşad Sürmeli, Volkan Okumak (Ozan Can dk. 81), Emre Uğur Uruç, Husmani (Muhammed İldiz dk. 78 ?), Hüsamettin Tut,

Yedekler: Anıl Atağ, Abdülkadir Kayalı, Ferhat Görgülü, Bahadır Erol

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Goller: Mehmet Akyüz (dk. 33), Ziya (dk. 76), Abdülkerim (dk. 84) (Denizlispor), Sery (dk. 3), Volkan (dk. 75) (Giresunspor)

Kırmızı Kart: Mbamba (dk. 55) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mehmet Akyüz, Deniz Vural, Abdülkerim, Aissati (Denizlispor), Emre Uğur, Volkan Okumak, Ozan Can, Kayacan Erdoğan (Giresunspor)