5 gollü maçta kazanan Gençler

Spor Toto 1. Ligin 17. haftasında Adana Demirspor evinde Gençlerbirliği konuk etti. Karşılaşmadan Gençlerbirliği 3-2 galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakika Adana Demirspor'da Galip Güzel'in korner atışında Pote'nin kafa vuruşunda Berk yakın mesafeden tamamladı topu ağlarla buluşturdu. 1-0
5. dakika Gençlerbirliği'nde Nobre'nin pasında Selçuk kaleci ile karşı karşıya net pozisyonda şutunda top yandan auta çıktı.
30. dakika Adana Demirspor'da Galip'in sol kanattan ortasında Tayyip'in kafa vuruşunda top kaleci Hakan'da kaldı.
38. dakika Gençlerbirliği'nde Selçuk Şahin'in uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.
41. dakika Gençlerbirliği'nde Nobre'nin yerden pasında Nadir'in ceza alanı içerisinden şutunda topu meşin ağlarla buluşturdu.1-1
57. dakika Gençlerbirliği'nde Yasin'in ortasında Nadir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci Kurtuluş'ta kaldı.
65. dakika Adana Demirspor'da Traore'nin hatasında Gençlerbirliği'nde Sessegnon çalımlarla ceza alanına girdi şutunda Mitrovic çizgiden çıkarttı dönen topu Nobre ağlarla buluşturdu.1-2
71. dakika Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz pasında Nadir ceza alanı çizgisi üzerinden şutunda topu ağlarlabuluşturdu1-3
75. dakika Adana Demirspor'da Hakan'ın ortasında Erdal topu indirdi Berk'in çaprazdan şutunda topu filelerle buluşturdu.2-3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral
Adana Demirspor: Kurtuluş, Tayyip, Mitrovic, Orhan, Galip (Anderson dk.59) , Traore ?, Berk, Hakan, Orkan (Erdal dk.46) , Kosecki (Emre dk.71) , Pote
Yedekler: Çağlar, Erkam, Batuhan, Emre, Erdal, Boubacar
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Gençlerbirliği: Hakan, Ahmet, Mert, Luccas, Alper, Yasin, Sessegnon (Arnason dk.90 ?) , Selçuk, Nadir, Nobre (Matei dk.79) , Deniz (Bekir dk.82)
Yedekler: Emrullah, Halil, Bady, Matei, Rahmetullah
Teknik Direktör. Erkan Sözeri
Goller: Berk (dk.1, 75) (Adana Demirspor) Nadir (dk.41, 71) Nobre (dk.65) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Yıldırım (Gençlerbirliği) Traore, Mitrovic (Adana Demirspor)