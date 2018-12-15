5 gollü maçta kazanan Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Diagne'nin kafayla indirdiği topa gelişine sağ ayağıyla Trezeguet'in yaptığı voleyi kaleci Serkan yumruklayarak uzaklaştırdı. Tekrar oyun alanına dönen topa Eduok'un yerden pasına ayak uzatan Trezeguet'in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

25. dakikada Jahovic'e yapılan müdahale sonrası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş için topun başında Traore geçti. Ceza sahasına yakın bir noktadan kullanılan frikikte Traore'nin şutunda top az farkla yan ağlara gitti.

45+1. dakikada Fofana'ya yapılan faul sonrası kazanılan ve sağ çaprazdan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Traore'nin yaptığı ortayı kaleci Ramazan çift yumrukla uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Jahovic Veysel ile girdiği ikili mücadelede topu kaparak kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

69. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada topu iyi takip eden Diagne meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

72. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasına altıpas içinde iyi yükselen Mbaye Diagne kafayla topu filelerle buluşturdu. 1-2

74. dakikada ceza sahası içine gönderilen hava topuna iyi yükselen Skubic topu altıpas içine Jahovic'e çevirdi. Golcü oyuncu kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara gönderdi. 2-2

82. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda Volkan Fındıklı kafayla ceza sahasına indirdiği topla buluşan Jahovic'in şutunda karambol yaşandı. Bu sırada topu önünde bulan Fofana'nın şutu filelere gitti. 3-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan

Atiker Konyaspor: Serkan, Opanesenko, Uğur Demirok (Filipovic dk. 22), Fallou Diagne, Skubic, Hadziahmetovic, Volkan Fındıklı, Milosevic (Fofana dk. 41), Traore (Yatabare dk. 79), Ömer Ali, Jahovic

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali Turan, Jonsson, Moke, Vedat, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kasımpaşa: Ramazan, Viegneau, Youssef, Veysel, Popov, Sadiku, Josue Sa, Trezeguet, Tarkan (Hakan dk. 65), Eduok (Koita dk. 65), Mbaye Diagne

Yedekler: Eray, Murat Can, Pavelka, Hasan, Mustafa Ethem, Onur, Çağtay, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Jahovic (dk. 47 ve 74), Fofana (dk. 82) (Atiker Konyaspor), Mbaye Diagne (dk. 69 ve 72) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Tarkan, Youssef, Popov, Veigneau, Hakan, Koita (Kasımpaşa), Fallou Diagne, Filipovic (Atiker Konyaspor)