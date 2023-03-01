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5 gündür kayıptı, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

5 gündür kayıptı, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
5 gündür kayıptı, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Bursa’da 5 gündür kayıp olan genç sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bursa'nın Kestel ilçesi kırsal Çataltepe Mahallesi'nde ikamet eden Recep A.(31), otomobili ile birlikte 5 gündür kayıptı. Bugün akşam saatlerinde kırsal Burhaniye Mahallesi'nde Recep A.'nın cansız bedenine ulaştı. Sırtından vurularak öldürüldüğü düşünülen Recep A.'yı bulan köylüler jandarma ekiplerine haber verdi. Evli olduğu öğrenilen Recep A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Emrah Taş
 

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