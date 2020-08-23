5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 23 Ağustos Pazar günü saat 22.00'ye kadar, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde rüzgarın devam etmesi bekleniyor. Rüzgarların, Pazar günü gece saatlerine kadar kuzey ve kuzey batılı yönlerinden orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Oluşması muhtemel risklerin, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması istendi.