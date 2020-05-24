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5 il için kuvvetli yağış uyarısı

5 il için kuvvetli yağış uyarısı
5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 5 il için kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

Malatya ve Adıyaman'ın aralıklı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Tunceli, Bingöl ve Elazığ'ın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 24 Mayıs Pazar günü saat 07,00 ile 25 Mayıs Pazartesi saat 20,00 arasında 5 il için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmini olduğu ifade edilerek, ani sel su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve dolu oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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