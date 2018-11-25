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5 il için meteoroloji'den sis uyarısı

5 il için meteoroloji'den sis uyarısı
5 il için meteoroloji'den sis uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sis ve pus uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Elazığ ve Tunceli illerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecektir"denildi. 

Açıklamanın devamında;"Gece ve sabah saatlerinde lokal olarak gerçekleşmesi beklenen sis ve pus hadiseleri sebebiyle oluşabilecek görüş düşüşü, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması önerilmektedir"ifadelerine yer verildi.  

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