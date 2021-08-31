5 ilde elektrik ödemeleri 3 ay ertelendi

Türkiye'nin en büyük yangını olarak gösterilen felaketin yaşandığı Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de elektrik faturaları ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 28 Temmuz tarihinden itibaren yangınlardan büyük oranda etkilenen 5 ildeki tüketicilerin elektrik faturası tahsilatları, 1 Ağustos'tan başlayarak, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan dönemlerde ertelendi.

Ertelemeden yararlanmak isteyen konut, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir halde olan tüketiciler, elektrik faturalarının tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına için, 1 Ekim'e kadar tedarikçi şirkete dilekçe verecek. Kurumlarda da kurum tarafından düzenlenen “Hasar Durum Belgesi” yer alacak ve tüketici bu belge ile başvuruda bulunacak. Ayrıca tüketiciler erteleme taleplerini yine 01 Ekim'e kadar çağrı merkezleri ya da çevrimiçi başvuru kanalları üzerinden de iletebilecek.

Bunun yanı sıra tüketicilerden ticarethane, sanayii ve tarıma dayalı arazilerin sulanması amacı dışındaki tarımsal sulama aboneliklerine ilişkin iş yerlerinin de 28 Temmuz'dan sonra açıldığını gösterir "iş yeri açma ve çalışma belgesini kuruma ibraz etme mecburiyeti var. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin ise, bu karar dışında tutulduğu öğrenildi.