5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Kadırga Caddesi'nde Yeşil Sokak'ta 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Elektrik ısıtıcısından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının büyümeden söndürülmesi mahalleliye derin bir nefes aldırdı

Sertaç Özdemir.