5 katlı bina kaçak kat çıkılması nedeniyle çökmüş

Gaziantep'te çöken 5 katlı boş binanın üzerine kaçak kat çıkılmasından dolayı çöktüğü ortaya çıktı. İmar iznine göre 2 kat olması gereken binanın üzerine 3 kaçak kat çıkılmasından dolayı kolonların yapının yükünü taşıyamamasından dolayı çöktüğü belirlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, çöken binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül'e inceleme esnasında Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz eşlik etti.



Binanın çökme esnasında zarar verdiği yapıların sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, yetkililerden çöken binayla ilgili bilgi aldı. İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Davut Gül, binanın kaçak kat çıkılması nedeniyle çöktüğü bilgisini paylaşarak, binayı inşa eden kişilerle ilgili adli sürecin devam edeceğini söyledi.

“Konu adliyeye intikal etti”

Binanın üzerine 3 katın kaçak çıkıldığını aktaran Gül, “İçeride kimse yokmuş. Dolayısıyla çok şükür bir can kaybımız yok. Binada çökme nedeniyle çevredeki binalarda olası risklere karşı kontrol ediliyor. Boşaltılması gerekenleri boşaltıyorlar. Çöken bina ile ilgili de konu adliyeye intikal etti. İnşa edenle ilgili adli süreç devam edecek. Çok geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Bundan da çıkaracağımız dersler var” dedi.

Muhammet Abdulkadir Esen

