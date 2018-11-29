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5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan Defne Sokak'taki 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunan vatandaşları tahliye ederken bir yandan yangını söndürme çalışması başlattı. Yangında vatandaşların dumandan etkilenmesi ihtimaline karşılık olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonrasında çatı katında meydana gelen yangın söndürülerek soğutma işlemleri başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatarak, çevrede güvenlik önlemeleri aldı.  

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