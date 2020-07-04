5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

Yangın, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, cadde üzerinde semt pazarı kurulu olmasına rağmen kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye erleri alevler içinde kalan çatıdaki yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangının çıktığı çatı ve müştemilatında büyük çapta maddi hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının neden çıktığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Oğuz Bektaş