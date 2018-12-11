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5. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti!

5. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti!
5. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti!

Niğde’de bir apartmanın beşinci katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Selçuk Mahallesi Mahallesi Mezbaa Caddesi üzerinde bulunan apartmanın beşinci katında ikamet eden Ali Navruz (80), binanın pencereden aşağı düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Navruz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Navruz'un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Görgü tanıklarının ifadesinde yaşlı adamın pencereden sürekli caddeye baktığını düşmüş olabileceğini ifade etti.

Yasin Esen
 

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