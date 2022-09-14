5. kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilogramda İranlı Amin Mirzazadeh'i mağlup etti. Altın madalyanın sahibi olan Kayaalp, 5. kez Dünya Şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Milli Güreşçi için Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Karşılama törenine ASKİ Spor Kulübü'nden yöneticiler, sporcular, Rıza Kayaalp'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tebrikleri kabul ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayaalp, geride bıraktığı turnuva serüveni hakkında konuştu.

“Ülkeme tekrar Dünya Şampiyonluğu sevinci yaşattım”

Gurur dolu anlar yaşadığını söyleyen Kayaalp, "Bu işin başında bir hedef koymuştum ve 'Her zaman zirvede olmak' demiştim. O hedefte emin adımlarla ilerliyorum. Birçok zorluklarla karşılaşıyoruz ama bunu kimse bilmiyor. Sakatlanıyoruz, şampiyonaya son hafta kala sakatlıklar geçiriyoruz ama yine de yılmadan çalışıyoruz. Bunu sadece bizler biliyoruz. Bu Dünya Şampiyonası öncesinde de sıkıntılar yaşadım ama yılmadım, antrenmanlarımı bırakmadım, acıyla da olsa antrenmanlarıma devam ettim. Kendimi vererek bu sözü yerine getirdim. Bize sunulan imkânların karşılığını vermek en büyük hedefim zaten, devletimize en büyük vefam. Allah'a şükürler olsun ülkeme tekrar Dünya Şampiyonluğu sevinci yaşattım" dedi.

"İlerlemeyi çok seven bir sporcuyum"

Kayaalp, 2024 Olimpiyatları için önünde kısa bir zaman kaldığını belirterek, "Yolda 2 Avrupa şampiyonası, 1 Dünya Şampiyonası ve 1 de olimpiyat var. Kendim için son 4 şampiyona diyebilirim. Bu 4 şampiyonayı en iyi şekilde atlatmam ve ondan sonra da huzurlu bir şekilde bu işi bırakmanın zamanı geldi. Hedef koyan bir sporcuyum ve o yolda ilerlemeyi çok seven bir sporcuyum. 11 yaşımdan bu yana yapıyorum ve aynı şekilde istikameti bozmadan son 1,5 senede yapmak istiyorum. Huzurlu bir şekilde ülkeme en iyi şekilde hizmet etmiş bir sporcu olarak bu işi bırakarak ondan sonraki hayatıma bakmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek