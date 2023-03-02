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5 kez evine giren hırsıza isyan etti

5 kez evine giren hırsıza isyan etti
5 kez evine giren hırsıza isyan etti

Karabük’te evine 5 kez hırsız giren kişi isyan etti. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

5 kez evine giren hırsıza isyan etti - Tıkla İzle

Olay, Yenimahalle Sorgun Caddesi'nde meydana geldi. Müstakil evde yalnız yaşayan Adem Gündüz'e (50) ait evde dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yeri inceleme çalışmasının ardından kimliği belirsiz hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelisini tanıdığını belirten ev sahibi Adem Gündüz gazetecilere yaptığı konuşmada, “Bu şahıs 4-5 defa evime hırsızlık yapmaya girdi. Televizyonumu, bilgisayarımı aldı. Hiçbir şey kalmadı. Bu şahıs madde bağımlısı” dedi.

Hırsızın girememesi için evin etrafını plastik saç ve tahtalarla kapattığını ifade eden Gündüz, “Şahıs duvarı yıkıp mutfağın camından içeri giriyor. Değerli eşyalarımı alıp gidiyor. Bütün odaları dolaşmış” diye konuştu.

Rıdvan Bostancı

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