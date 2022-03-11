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5 kiloluk kalkan balığı 3 bin liraya satıldı

5 kiloluk kalkan balığı 3 bin liraya satıldı
5 kiloluk kalkan balığı 3 bin liraya satıldı

Sinop’ta balıkçıların ağına takılan dev kalkan balığı, kilogramı 600 TL’den alıcı buldu.

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına 5 kilo 200 gramlık kalkan balığı takıldı. Kilogramı ortalama 500-600 TL arasında satılan bu lezzetli balık, şehir dışında alıcısını buldu. Genelde kalkan balığını büyük şehirlerdeki restoranların aldığını belirten balıkçı Adnan Demir, “Kayıklardan geldi, bir dip avında rast gelmiş. 5 kilo 200 gram geldi. Kilosu şuanda 470-500-600 civarında, balığın büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor, şu anda pahalı tabi. Mesela komple 3 bin TL'ye verdim. Büyük şehirlerdeki restoranlar alıyor. Kalkan balığı, bir numaralı lezzet balığıdır” dedi.
 

Berkan Şen
 

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