İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Adıyaman'da deprem sonrası enkaz altında kalan 5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Saatler geçmesine rağmen umut dolu bekleyişler sürerken Yenimahalle 2666 Akdoğu Kent Konutlarında enkaz altında kalan 5 kişilik aileden Sait (40), Fatma (35), Rugaye (9) ve Zeynep Bağış (14) isimli vatandaşlar Van İHH Arama Kurtarma ekipleri tarafından 60 saat sonra sağ olarak kurtarılırken, 12 yaşındaki Zehra'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.