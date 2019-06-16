5 kişinin bulunduğu araç Munzur Çayı'na uçtu

Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametinden Ovacık ilçesine seyir halinde olan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Araçta bulunan 5 kişi kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı. Bu sırada 28 yaşındaki kayıp genci aramak için bölgede bulunan AFAD ekipleri, araçtan çıkan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahale sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 5 kişiyi Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ercan Topaç

