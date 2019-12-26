5 kişinin ölümüne neden olan havuz olayında 15 yıl hapis istemi

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki bulunan eğlence havuzunda 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç, Nurullah Önlütürk de suya girdi. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybederken olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D. tutuklandıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Olay hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Davaya tutuksuz sanık K.D. katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Davada söz alan müşteki avukatları, yeni bir bilirkişi raporu alınmasını, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. yönünden kusur tespitinin yapılmasını ve eksikliklerin tamamlanmasını talep etti. Tarafların savunmaları sonrasında mahkeme heyeti, tekrardan bilirkişi raporu alınması talebinin bu soruşturmanın sonuçlandıktan sonra değerlendirilmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Remzi Şimşek