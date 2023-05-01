5 kişinin yaralandığı silahlı aidat kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelmişti. İddiaya göre, site sakinleri arasında aidat ödememe nedeniyle tartışma çıkmış ve kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla ateş etmiş ve olayda silahlardan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu Mehmet K., Mustafa K., Ahmet K., Recep K. ve İsmail K. yaralanmıştı.

Kavga anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı

Sitede oturanlar arasında aidat ödememe nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Biri ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga sırasında çekilmiş görüntülerde taraflardan birinin diğer tarafa pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş etme anları ise saniye saniye yer aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Said Vakkas Yağcı



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