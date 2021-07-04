5 köprü ile Kepez'in iki yakası bağlanıyor

Kepez Belediyesi İlçenin batısındaki Ünsal Mahallesi'nde başlayan ve birçok yerleşim alanından geçerek, doğudaki Düden Şelalesi'ne dökülen DSİ su kanalının iki yakası arasındaki ulaşım sorununu, köprü yapımıyla çözülüyor. İki yakası arasındaki karşılıklı yolları birbirine bağlamak amacıyla kanalının değişik noktalarına 5 adet köprü inşa ediliyor.

“Köprülerin yapımı başladı”

Fen İşleri Müdürlüğü, mülkiyet ile imara ilişkin sorunları çözülen ve kanala sınırı olan Santral, Ünsal, Erenköy, Kütükçü ile Fevzi Çakmak mahallelerinde, geçtiğimiz yıllarda yeni imar yollarını ulaşıma açmıştı. Ancak yeni yollar, kanal engelinden dolayı devamındaki karayollarına bağlanamıyordu. Fen İşleri Müdürlüğü, bu sorunu çözmek amacıyla su kanalının üzerine 5 adet köprü inşa edilmesini 2021 yatırım programına almıştı. İhale sürecinin tamamlanması, yer teslimi sözleşmesinin yapılmasından sonra da yüklenici firma, köprülerin yapımına başladı.

“Kepez'in iki yakasını 5 kez bağlıyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Kuzeyyaka ile Fevzi Çakmak mahallelerini bağlayacak olan köprü inşaatının şantiyesini ziyaret etti. Köprülerin yapımıyla ilgili bürokratlarından bilgi alan Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez'in iki yakasını, 5 yeni köprü ile bir kez daha bağlıyoruz. Daha doğrusu 5 yeni köprü ile Kepez'in iki yakasını 5 kez daha bağlıyoruz” dedi.

“Yeni köprü, yeni yollar demek”

İlçeyi kuzey-güney yönünde ayıran DSİ su kanalın üzerine 5 tane daha yeni köprü inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Tütüncü, “Bu kurduğumuz 5 yeni köprü son derece önemli bir takım gelişmelere vesile olacak. Bu 5 yeni köprü, Kepez'in ulaşımına çok olumlu katkılar sağlayacak. Bu köprüler, yeni yolların oluşmasına da vesile olacak. Kuzeyyaka ile Fevzi Çakmak mahalleleri arasında inşa ettiğimiz köprü; Sütçüler bölgesindeki Kepez Devlet Hastanesi'ni ve Yeşilırmak Caddesi'nin çevresindeki mahalleleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'na, devamında Masa Dağı'na ve buradaki Antalya Şehir Hastanesi'ne bağlayacak. Biz çalıştıkça Kepez kazanıyor. Şehir içi trafiğini rahatlatacak 5 yeni köprümüz, Antalya'mıza, Kepez'imize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Köprülerin yapıldığı mahalleler

İnşa edilecek köprülerle, Santral Mahallesi 5276 Sokak, Ünsal Mahallesi'ndeki 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ne, Erenköy Mahallesi'ndeki 4854 Sokak, Kanal Mahallesi'ndeki 4750 Sokak'a, Kütükçü Mahallesi'ndeki 2976 Sokak, Şelale Caddesi'ne ve Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 6174 ile 6200 sokaklar da Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki 2556 Sokak'a bağlanacak.Mahalleleri birbirine bağlayacak olan köprülerin genişliği 11 metre olacak.

Fevzi Çakmak ile Kuzeyyaka mahalleleri arasındaki kanalın üzerine ise bağlanılacak olan sokakların genişliğinin 20 metre olmasından dolayı çift köprü yapılacak.