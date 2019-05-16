5 küresel inovasyon trendi açıklandı

1987'den günümüze kadar 44 ülkede 4.5 milyar tüketiciye ulaşan ve bu yıl Türkiye'de 4'üncüsü düzenlenen Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) programının Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, tüketicileri ve markaları etkileyen küresel trendleri açıkladı. Tüketicilerin yaşamlarını şekillendiren unsurların ve ihtiyaçların markalardan beklentileri dönüştürdüğüne değinen Micozkadıoğlu; doğallık-sağlıklı yaşam, sürdürülebilirlik-çevreye duyarlılık, teknolojik beklentiler, yoğun-hızlı yaşam tarzı, keyif ve konfor beklentisi gibi tüketici gereksinimlerinin, 2019 yılı küresel inovasyon trendlerine yön veren başlıca faktörler olduğunu ifade etti.

Micozkadıoğlu, inovasyon trendlerini şöyle açıkladı;

Doğallık-sağlıklı yaşam

"Tüketicilerin artan sağlıklı yaşam-doğal içerik bilincine paralel olarak gıda, kişisel bakım, temizlik ve hatta tekstil ürünlerinde inovasyonlar, doğal içerik kullanma, şekeri, doymuş ve trans yağları eksiltme, yapay aroma, boya ve koruyuculardan uzak durma olarak şekilleniyor. Üründe kullanılan doğal içerikleri korumak için ayrıca, üretim aşamasındaki yeni teknik ve teknolojiler sayesinde içeriğin doğallığını bozmadan tüketicilere daha kaliteli ürünler sağlanıyor.

Sürdürülebilirlik-çevreye duyarlılık

Dünyanın kaynaklarına saygı duyarak, gelecek nesillere de kaliteli yaşama fırsatı bırakmak için doğaya zarar vermeyen ambalajlar, kaynakları bilinçli kullanan ve doğaya zarar veren atıkları elimine eden üretim teknolojileri, tüketirken doğada zararlı iz bırakmayan içerik kullanımları; gıda, temizlik, kişisel bakım, otomotiv ve dayanıklı tüketim kategorilerindeki inovasyonları şekillendiriyor.

Teknolojik beklentiler

Yapay zeka, bağlantılı araç gereçler, artan teknolojik yetenekler sadece tüketici elektroniğinde değil, hızlı tüketimden tekstile, hizmet sektöründen sağlık ürünlerine kadar tüm inovasyonları şekillendiriyor. Örneğin, bağlantılı araç gereçler sayesinde yatağınızın uyku kalitenizi ölçerek, daha dinlendirici uyku için öneriler sunabilmesi söz konusu.

Yoğun-hızlı yaşam tarzı

İnovasyonların çok büyük bir kısmı, şehir hayatının sürekli hızlanan ve yoğunlaşan temposu içinde tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik pratik çözümler sunmak üzerine şekilleniyor. Kullanımı kolaylaştırmak üzere tasarlanan ürün içerikleri, formlar ve ambalajlar, hazırlık süresini azaltan formülasyonlar, pek çok hizmeti mobilden almayı sağlayan uygulamalar, yoğun ve hızlı yaşayan tüketicilere hizmet sunan inovasyonların yalnızca birkaçı durumunda.

Keyif ve konfor beklentisi

Tüketicilerin ev dışında almaya alışık oldukları hizmetleri, evde kendilerinin gerçekleştirmesine dönük istekleri de inovasyonlar ortaya çıkarıyor. Restoranda yemeye alışkın oldukları yemekleri evde kolaylıkla ve lezzetinden ödün vermeden hazırlamalarını sağlayan ürünlerin yanı sıra kuaföre gitmeden hızlı ve kolay olarak evde yapılabilecek boya ve şekillendirmeyi sağlayan ürünler, evdeki tadilat işlerini kendilerinin yapmasını kolaylaştıran ürünler, keyif ve konfor beklentisine hizmet sunan inovasyonlardan bazıları".