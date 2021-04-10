5 litrelik sıvı yağı çaldı, marketten elini kolunu sallayarak çıktı

Olay, Esenler'de bulunan bir markette geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen bir şahıs market içerisinde bir süre dolaştıktan sonra sıvı yağ reyonuna gelerek burada bulunan 5 litrelik yağı alıp, market içerisinde gezmeye devam etti. Market çalışanlarının başka müşterilerle ilgilendiği anı fırsat bilen hırsız, elini kolunu sallayarak marketten çıkıp kayıplara karıştı. Ürünlerin eksik olması üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market çalışanları, şahsın 5 litrelik yağı çaldığını tespit etti. Markette rahat tavırlarla gezen hırsızın rahat tavırları ise market çalışanlarına pes dedirtti.

Sıvı yağ hırsızı kamerada

Marketten yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tanınmamak için şapka takarak reyona gelen hırsız, vatandaşların reyondan çıkmasını bekliyor ve daha sonra 5 litrelik yağı alarak elini kolunu sallayıp marketten çıkıyor.

Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz