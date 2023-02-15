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5 Mart'ta uygulanması planlanan MEB-EKYS ertelendi

5 Mart'ta uygulanması planlanan MEB-EKYS ertelendi
5 Mart'ta uygulanması planlanan MEB-EKYS ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 Mart tarihinde yapılacağı açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavını (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

MEB tarafından yapılan açıklamada, “5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak” ifadelerine yer verildi.

Yunus Emre Aytekin

 

 

 

 

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