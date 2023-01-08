5 milyon lira değerinde binlerce hapla yakalanan 2 eski uzman çavuş tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ve burada dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine, daha önce meslekten istifa eden uzman çavuşlar Y.Z.S.(28) ve O.Ş.'yi (28) takibe aldı. Söz konusu şahıslar, 34 plakalı kiralık araçla Samsun girişinde yakalandı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 2 bin 497 kutu halinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan toplam 139 bin 842 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Z.S. ve O.Ş., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Z.S., "Araçtaki kutudaki ilaçlar bana ait değil. Bana arkadaşım H.B. bu kutularda ilaç olduğunu ve Samsun'da bir arkadaşına götürmemi istedi. Ben de kendisine bir sıkıntı çıkıp çıkamayacağını sorduğumda bana, 'Bir sıkıntı çıkmaz' dedi. Suç işleme kastım yoktur" diye konuştu. O.Ş. ise, "Y.Z.S. ile Hatay'dan İstanbul'a seyahat amaçlı geçtik. Araçtaki karton kutulardan haberim yoktu. Samsun'da araç durdurulunca haberim odu. Benim ekonomik bir sıkıntım yok. Bu suçu işleme noktasında herhangi bir kastım olamaz" şeklinde konuştu.

Eski uzman çavuşlar Y.Z.S. ve O.Ş. mahkemece "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muhammer Ay



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