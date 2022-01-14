5 milyon liralık 5 lüks cipi şase numaralarını değiştirip satmaya çalıştılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin Maslak Oto Sanayi'de bulunan bir iş yerine yaptığı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan eski model 5 lüks cip ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin cipleri Bulgaristan üzerinden ülkeye soktukları, şaşe numaralarını İstanbul'da buldukları aynı marka ve modele ait hurda araçların şase numaralarıyla değiştirdikleri ortaya çıktı.

Şase numaralarını değiştirdikleri araçları yüksek fiyatlarla iş adamlarına satmak isterken yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Murat Horoz - Gülşah Kahveci