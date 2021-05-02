5 milyon liraya satılan Kanuni portresi İBB'ye bağışlandı

İngiltere'de geçtiğimiz ay gerçekleşen açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksiyonda 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulmuştu. Müzayede Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi yaklaşık 5 milyonlara te tekabül eden 438 bin 500 sterline alıcı bulmuştu. Kim olduğu açıklanmayan alıcı, portreyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, portrenin İBB'ye bağışlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu Twitter paylaşımında, "Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere'deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul'a bağışlanması ve İBB'ye duyulan güven gurur verici İstanbul'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.