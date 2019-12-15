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5 saatte toplayıp, kilogramını 50 TL'den satıyorlar

5 saatte toplayıp, kilogramını 50 TL'den satıyorlar
5 saatte toplayıp, kilogramını 50 TL'den satıyorlar

Antalya’nın Kaş ilçesinde yağmurun ardından güneşle birlikte çam ağaçlarının diplerinde ortaya çıkan mantarları toplamak için vatandaşlar akın etti. 5 saatte 3-4 kilo mantar toplayabilen vatandaşlar, kilosunu 50 TL'den satıyorlar.

Bölgede halk arasında 'çıntar' olarak da bilinen ve sevilerek tüketilen mantarlar pazara çıktı.

Doğada kendiliğinden yetişen ve sonbahar aylarında geçim kaynağı olan mantarlar, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar tarafından toplanarak pazarda satışa sunuluyor. Kaş ilçesi sakinlerinden Eşref Kocaer, kanlıca mantarını çok zor şartlarda sandal ve çam ağaçlarının altında bulduklarını, ticaret için değil, beslenme amacıyla topladıklarını ifade ederek, “Süper bir mantardır. Etten daha lezzetli ve proteinlidir. Kilosu 50 liradan satılmaktadır. Bu mantarı koparıp alt tarafını kestiğinizde kan gibidir, diğerleri süt gibi akar. Diğerlerinden ayıran özelliği daha kırmızı olmasıdır. Zor bulunuyor ama yağmurla daha çok çıkıyor. 5 saatte 3-4 kilo toplayabiliyoruz. Mantar sezonu 15 gün daha sürebilir” diye konuştu.

Tam bir sağlık deposu olan mantar, protein ve vitamin kaynağı olarak biliniyor. Besleyici bir mantar türü olan çıntarın yemeği, közlemesi ya da kavurması yapılıyor. Kanlıca, melki, çıntar isimleriyle tanınan mantarların ılıman hava dolayısıyla doğada görülmeye başlandığını belirten uzmanlar, bilinmeyen doğa mantarının tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Talip Demirci
 

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