5 saattir haber alınamıyor: 200 kişilik ekiple aranıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde ailesi birlikte yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan, saat 19.00 sıralarında ailesi ile tartışarak evden çıktı.
Beyhan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Drone ile havadan, iz takip köpekleri ile karadan aranıyor
Bölgeye gelen yaklaşık 200 kişilik ekip, 6 farklı noktadan ormanlık alana girerek çalışmalara başladı. Ekipler termal drone ile havadan, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Berktuğ Öncü - Ahmet Berke Erdal
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Berktuğ Öncü - Ahmet Berke Erdal