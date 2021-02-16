5 ülkenin büyükelçilerinden KTO'ya ziyaret

Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo başkanlığında, temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Yeni Zelanda, İrlanda, Hırvatistan ve Estonya Büyükelçileri, KTO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Slovenya Cumhuriyeti Kayseri Fahri Konsolosu Harun Hasyüncü ve Slovenya Büyükelçiliği Ekonomik İlişkiler Danışmanı Bengü Yüksel'in yer aldığı ziyarette büyükelçileri KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

5 ülkenin Büyükelçilerini Başkanlık makamında ağırlayan Gülsoy, sözlerine Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyıllık sanayi tecrübesi olan kadim bir şehir olduğunu belirterek başladı.

125 yaşında olan Kayseri Ticaret Odası'nın 21 bin üyeli şehrin en büyük meslek örgütü olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, “Odamızın tarihi 4 bin 500 yıl öncesine dayanır.

Kültepe-Kaniş'de yapılan kazı çalışmalarında bulunan tabletlerde ilk yazılı senedi, ilk aile anayasasının ve kurumsal yapının yazıldığı aynı zamanda ‘bitkarim' adı altında bir sivil toplum kuruluşunun olduğu, buraya üye olmayanların ticaret yapamadığı tabletlerden anlaşılmaktadır. İlk uluslararası fuar Yabanlu Pazarı adı altında Kayseri'de gerçekleştirilmiştir. Bugün ise 3 OSB'si, 4 üniversitesi ile Türkiye'nin tam ortasında olan şehrimiz, 2 milyar 572 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmıştır” dedi.

5 ülke ile 2020 yılında yapılan ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Gülsoy, “Slovenya ile Türkiye Toplam Ticaret Hacmimiz 1 milyar 960 milyon dolar, Kayseri ile Ticaret Hacmi 4 milyon 261 bin dolar, İrlanda ile Türkiye arasındaki Toplam Ticaret Hacmi 1 milyar 504 milyon dolar, Kayseri ile Ticaret Hacmi 184 milyon dolar, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki Toplam Ticaret Hacmi 619 milyon dolar, Kayseri ile Toplam Ticaret Hacmi 5 milyon 380 bin dolar, Estonya ile Türkiye arasındaki Toplam Ticaret Hacmi 240 milyon dolar, Kayseri ile Toplam Ticaret Hacmi 1 milyon 732 bin dolar, Yeni Zelanda ile Türkiye arasındaki Toplam Ticaret Hacmi 135 milyon dolar, Kayseri ile Toplam Ticaret Hacmi 670 bin dolar.Bu ihracatımızın totalde yüzde 8'e yakınını bu 5 ülke ile yapıyoruz. Ticaret hacmini daha üst seviyelere çıkarma arzusundayız. İnşallah karşılıklı ziyaretlerle kazan-kazan mantığıyla birbirimize daha faydalı oluruz“ diye konuştu.

Kayseri'nin turizm yönünden zengin bir hazineye sahip olduğunun altını çizen Başkan Gülsoy, Büyükelçileri bu güzellikleri ülkelerinde de anlatmalarını talep etti. Başkan Gülsoy, 60 yıldır Avrupa Birliği'ne üye olmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye'ye destek olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette konuşan Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo ise, “ Kayseri ile Slovenya arasındaki ticaret hacmi çok az. Benim görevim bu rakamı yükseltmek. Bizim Türkiye'de 9 fahri konsolosumuz var. Tekrardan bu fahri konsoloslarımızı organize etmeye başladık. Buradaki fahri konsolosumuzla Kayseri ile Slovenya arasındaki işbirliği alanlarını artırılabileceğini düşünüyorum. Slovenya olarak Kayseri'de sağlık turizmi konusunda bilgimizin olduğunu söyleyebilirim.

Ağaç ve ağaç işleme ürünleri özellikle de kağıt ve kağıttan elde edilen ürünler. Bunlar bizim güçlü sektörlerimiz hem de Kayseri ile işbirliği yapabileceğimiz sektörler. Ticari ilişkileri geliştirmede kullanılan bir araç olan kardeşlik anlaşmalarının Slovenya ile Kayseri arasında da olumlu olacağını düşünüyorum. Ben Kayseri için hangi şehrin uygun olabileceğini araştırıp size söyleyebilirim“ dedi.

Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic de Türk girişimcilerle Hırvatislanlı girişimcilerin değişik bir yöntem geliştirerek ticaret hacmini 3'e katladıklarını söyledi. Büyükelçi Cvitanovic, Hırvatistanda son zamanlarda gerçekleştirilen büyük projelerin Türk işadamları ile yapıldığını belirterek “Bir liman projesinde Türklerle birlikte çalışmaktayız. Bu COVİD'in doğurduğu bir fırsat diyebilirim. COVİD salgını sonrası İtalya limanları kapandı. Hırvat limanlarına yönelim oldu. Türkiye Avrupa'daki en büyük lojistik sektörüne sahip deneyimli bir ülke. Katma değeri yüksek ürünleri Hırvatistandaki firmalarla birleşip 3'ncü ülkelerle işbirliği yaparak ilerleyeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness'de gelecek fırsatları değerlendirmeye açığız diyerek şunları söyledi:

“Biz çok fakir ülkeydik. AB'ye üye olduktan sonra gelişmemiz devam etti. Türkiye'nin AB'ye katılması çok olumlu olacak. Bizim ülkemizde çok güçlü eğitim seviyesi var. Kayseri'de de bunun olduğunu görüyoruz. İnovasyon ve güvenli ortamda çalışmayı destekliyoruz.2021 yılında işbirliğimizi daha fazla artırmak istiyoruz.”

Estonya Büyükelçisi Annely Kolk ise ziyarette bu toplantıların ikili ilişkilerde bir adım olacağını düşündüğünü belirterek, “İşbirliği yapmak için daha çok bir araya gelmeliyiz. Estonyalılar için Erciyes Dağının çok güzel bir turistik alan olacağını düşünüyorum. Antalya'ya gitmektense Kayseri'nin kültürel hazinelerini keşfetmek daha önemli. Turistik ve kültürel ilişkilerle ikili ilişkilerimizin artacağına inanıyorum” dedi.

Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton da Ticaret ilişkilerinin artırmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Hinton,”İki ülkenin potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Ticaret anlamında da yüksek bir potansiyel var. İş yapan kendi firmalarımıza Kayseri'nin ne kadar iyi olduğunu ticaret ve işbirliğine açık olduğunu ileteceğim. Bir sonraki geldiğimde ticaret rakamlarındaki artıştan bunu anlayacağız” İfadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Büyükelçiler Kayseri Pastırmasının tadına baktı. Ziyaret, KTO Başkanı Gülsoy'un Büyükelçilere Kültepe-Kaniş Karum'da çıkarılan yazılı tabletlerin replikasını hediye etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.