5. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor

Hırdavat ve nalburiye sektörüne dair geliştirilmiş son ürünlerin ve teknolojik yeniliklerin sergileneceği 5. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı, son kullanıcının ötesinde üretici, toptancı, perakendeci, bayii ve yapı market satın alma profesyonellerinden oluşan ziyaretçi kitlesi ile sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Fuar; yerli üreticiler ile global markaları bir araya getirerek ithalat ve ihracat noktasında işbirlikleri oluşturacak sektörel bir zemine ev sahipliği yapacak.

Elektrikli ve mekanik el aletleri ve aksesuarlarından kaynak makinaları ve elektrotlarına, D.I.Y. (kendin yap) ürünleri, zımpara ve çivi makinaları ve aşındırıcılara; lazer aletleri ve iş güvenliği ekipmanlarından izolasyon, yalıtım ve tecrit malzemelerine, boya ve kilit aksesuarlarına kadar ürün çeşitliliği ile önemli bir ziyaretçi potansiyeli sunuyor. Ana basın sponsoru Nalbur Teknik Dergisi ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında katılımcıların ve ziyaretçilerin aynı ticari hedefte birleştirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.