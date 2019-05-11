5 yaşında ama birçok hastalıkla mücadele ediyor

Minik kızın ailesi bu hastalıkların kene sokmasına bağlıyor. Daha henüz net olarak teşhis konulamayan küçük Cemre Artvin-Trabzon-Ankara Hacettepe Çocuk Hastanesi arasında 5 yıldır adeta mekik dokuyor. Kızı Cemre'nin sağlık durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini söyleyen baba Osman Önder “Rahatsızlıkları doğumundan 5 ay sonra başladı. Kafasına sokan kene ile başlayan hastane yolu, bu zamana kadar birçok test yapıldı ancak hastalığına konulmuş kesin bir tanı yok. Bu nedenle doğru tedavi uygulanıp uygulanmadığını bilmiyoruz. Ayrıca kan pıhtılaşması enfeksiyonundan dolayı bir gözünün kör olması ve diğer göze sıçrama olasılığı da var. Kızımız gözümüzün önünde adeta eriyor. Acilen bir tanı konulup bir an önce doğdu tedaviye başlanması için Cumhur başkanımızdan yada yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Anneler Günü'nü gözü yaşlı girdi

Kızına gözü gibi bakan anne Ayşe Önder ise kızının tedavisine yardım istediği sırada göz yaşlarına hakim olamadı. Bir odaya kapanıp bir süre ağlayan anne kızının tedavisi için göz yaşları ile anlatmaya çalıştı.

Öte yandan ölümcül hastalıklara sebebiyet veren kene vakası ile alakalı açıklamada bulunan Artvin Sağlık Müdürü Op. Dr. İrfan Akalın, "Vücudumuzun herhangi bir yerine giren keneye, yakalama, alkol dökerek zorla çıkarmak gibi yöntemler uygulamayalım en yakın sağlık kurumuna başvuralım. Vücuda giren keneyi eğer zorlarsak o zaman ölümcül sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Ziya Akyıldız

