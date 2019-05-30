İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 yaşındaki çocuğun organları 2 kişiye umut oldu

5 yaşındaki çocuğun organları 2 kişiye umut oldu
5 yaşındaki çocuğun organları 2 kişiye umut oldu

Batman’da tedavi gördüğü Bölge Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun bağışlanan organları 2 kişiye umut oldu.

Ani şuur kaybı ile Bölge Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 5 yaşındaki Orhan Yağız, takip ve tedavileri için yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Beyin iltihabı tanısı konulan 5 yaşındaki çocuk 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yağız'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi organ çıkarım ekibince yapılan başarılı ameliyatla 5 yaşındaki minik hastanın böbrekleri alındı. 

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Yağız ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak organ bekleyen hastalar adına minnettarlığını dile getirdi. Dr. Pamukçu, "Organ nakli ancak beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılabilmektedir. Ülkemizde de organ bekleyen binlerce hasta olduğunu düşünürsek, Yağız ailesi en acı günlerinde organ bağışında bulunarak organ bekleyen hastalara umut oldu. Ben kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. 

Yağız ailesi üyeleri de, “Acımız büyük, fakat başka insanlara sağlık verebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.  

Hüseyin Sakar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Antalya usulü piyaz tarifi

Antalya usulü piyaz tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.