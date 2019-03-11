5 yaşındaki çocuk annesi tarafından terk edilmiş eve kilitlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bir otoyol kenarında bulunan apartman dairesinden çıkan sesler apartmanda yaşayanları tedirgin edince polise haber verildi. Apartman dairesi yıllardır boş kaldığı için kapılar kilitlenmiş ve kimsenin yaşamadığı biliniyordu. Polis ihbar üzerine apartman dairesine gelip inceleme yapmak istedi. Fakat kapılar kaynaklanarak kapatıldığı için polisin daireye girmesi zorlaştı. Polis kesici aletler ile demirleri kesmeyi başarınca büyük bir vicdansızlık gün yüzüne çıktı. Polis içeriye girdiğinde harabenin içerisinde bir kız çocuğu fark etti. Yarı baygın halde olduğu gözlenen kız çocuğu polisler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuğu ölsün diye harabeye dönmüş daireye kapatmış

Polisin çocuğu bulmasıyla birlikte çocuk tedavi altına alınması için hastaneye sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmada 42 yaşındaki annenin çocuğunu çok küçük bir delikten daireye soktuğu, çıkamasın diye deliği kapattığı anlaşıldı. Komşular ise gördükleri karşısında adeta şok geçirdi. Polis olayın üzerine şüpheli anneyi gözaltına aldı.

Kız çocuğu Anoreksiya hastasıymış

Hastaneye götürülen kız çocuğu üzerinde yapılan ilk tahlillere göre çocuğun anoreksiya olarak bilinen bir hastalığa yakalandığı bu nedenle çok zayıf ve derilerinde dökülmeler olduğu tespit edildi. Çocuğun tedavisine acilen başlandığı ve çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Nasıl hayatta kaldığı hala öğrenilemedi

Binadaki komşuların daireden gelen sesleri fark etmesiyle ortaya çıkan talihsiz durum karşısında annenin ifadesinin alınmaya başlandığı açıklanırken kız çocuğunun kaç gün dairede kaldığı, nasıl hayatta kaldığı ve ne yiyerek yaşamını sürdürdüğü konusu hala tespit edilemedi.

Erhan Altıparmak



