5 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu

Olay, dün Serik ilçesi Karıncalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da oturan Şerif El Hemed'i bir gün önce serada çalışmak için ailesiyle birlikte Serik'e geldi. Babası çalışırken oyun oynayan Şerif El Hemed'in 5 yaşındaki oğlu Mohamet El Hemed gözlerden kayboldu. Çevre güzergahta arama yapan aile, küçük çocuğu evin yakınında bulunan sulama kanalında hareketsiz bir şekilde buldu. Aile tarafından kendi imkanlarıyla hastaneye götürülen Mohamet'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Mohamet El Hemed'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından baba ve yakınları tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Suat Metin - Burak Yalman

