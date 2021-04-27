5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş

Olay, 2017 yılı Kasım ayında Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki kız çocuğu B.H. Vatan Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulundu. Yaşanan olayın ardından küçük kızın ölümü normal ölüm olarak değerlendirilerek dosyaya işlendi. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kız çocuğunun boynundaki ve yüzündeki tırnak izlerinden şüphelenerek soruşturmayı derinleştirdi.

Cinayet Büro işin peşini bırakmadı, katil zanlısı yenge suçunu itiraf etti

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgede yapılan uzun süreli çalışma ve araştırmaların ardından adli tıp raporlarını da dikkate alarak, B.H.'nin aynı ikamette yaşayan yengesi E.H. tarafından boğmak ve darp etmek suretiyle öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Katil zanlısı yenge, 26 Nisan 2021 günü yakalanarak gözaltına alındıktan sonra sorgusu için emniyete götürüldü. Emniyette, suçunu itiraf eden katil zanlısı, çıkarıldığı adli mercilerce 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son 3 ayda 3 faili meçhul cinayet olayı aydınlatıldı

Öte yandan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri son 3 aylık süreçte kentte 2011, 2017 ve 2018 yıllarında işlenmiş üç ayrı faili meçhul cinayet olayını aydınlatarak önemli başarıya imza attı. Cinayet Büro, daha önce 2011 yılında kaybolan Leyla Ganigülü'nün M.N.A. isimli şahıs tarafından, 2018 yılında ise Yakup Çelik'in tartıştığı astsubay A.K. tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Ekiplerin titiz ve yoğun çalışması sonucu faili meçhul üç olay da aydınlatıldıktan sonra katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Said Vakkas Yağcı

